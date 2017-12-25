СМИ: в Казани завотделением больницы жестоко избила врача-гинеколога

Заведующая гинекологическим отделением Зеленодольской ЦРБ в Татарстане нанесла побои своему подчиненному сотруднику и сломала ему телефон. Об этом сообщает «Вечерняя Казань».

По данным СМИ, нападение начальницы на подчиненного - врача-гинеколога - произошло еще 29 ноября. Однако известно о нем стало только сейчас.

По словам пострадавшего, раньше он сам занимал пост заведующего отделением, однако его понизили. С новой начальницей отношения не сложились, поэтому он записывал разговоры с ней на диктофон. Заметив это, заведующая набросилась на него, побила и сломала телефон.

У пострадавшего медики диагностировали ссадины на лице и сотрясение мозга. Возбуждено административное производство по статье «Побои».