Хищных морских пауков назвали в честь Боба Марли

Группа немецких исследователей из Гамбургского университета и музея Квинсленда в Брисбене обнаружили новый вид морских пауков, который был назван в честь известного регги-исполнителя Боба Марли.

По словам ученых, среда обитаниях пауков напомнила им песню Марли «High tide or low tide» («Прилив или отлив»), поэтому они назвали новый вид в честь певца - Desis bobmarleyi. Данные об исследовании были опубликованы в журнале Evolutionary Systematics.

Проведя наблюдения, исследователи выяснили, что данные пауки, обитающие в прибрежных зонах Австралии, Полинезии, Японии и Индии, во время прилива прячутся в морских раковинах или кораллах, где остается немного воздуха, и плетут из паутины «заглушку», которая удерживает кислород.

Вместе с тем Desis bobmarleyi ведут ночной образ жизни и являются хищниками, питаясь беспозвоночными и мелкой рыбой.

Размер тела представителей данного вида составляет всего 6-10 мм. Desis bobmarleyi имеют красно-коричневый окрас, а их ноги - оранжево-коричневого цвета и покрыты длинными темно-серыми щетинками.