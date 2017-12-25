Водитель за рулем автомобиля устроил езду без правил по аллее в Новороссийске

Видео с ездой без правил по аллее в Новороссийске привлекло внимание пользователей.

Кадры, снятые изнутри салона, опубликованы в Сети. Роликом заинтересовались правоохранительные органы и начали по данному факту проверку, сообщает News-r.ru.

На видео автомобиль едет по аллее, где ходят пешеходы, затем сворачивает на проезжую часть и продолжает движение, обгоняя один за другим автомобили. На кадрах слышен спецсигнал.