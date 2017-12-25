Владельцы IPhone X рассказали о новом недостатке смартфона

Пользователи последнего детища компании Apple рассказали о новом недостатке смартфона IPhone X. Об этом сообщает портал Ars Technica.

По данным издания, новой причиной недовольства владельцев смартфонов стала невозможность совершать семейные покупки из-за новой системы идентификации Face ID. В предыдущих версиях гаджетов работала система Touch ID, и она позволяла совершать покупки детьми и членами семьи с других устройств. Но с лицевой идентификаций это стало невозможно, говорится в материале.

Новейший «яблочный» смартфон не впервые подвергается критике, с момента выхода устройства десятки раз становилось объектом для недовольства пользователей и журналистов. Многие из них связаны с системой идентификации по лицу Face ID – так, например, смартфон не смог различить лицо жительницы КНР, перепутав ее с другой китаянкой.