В России подешевеют морепродукты

В следующем году в России могут значительно подешеветь мидии, гребешки, морские водоросли и устрицы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ, подготовленный министерством сельского хозяйства.

Упомянутые товары могут упасть в цене из-за значительного снижения налоговой нагрузки. Так, согласно документу, моллюски, морская капуста и водоросли будут приравнены к сельскохозяйственной продукции. Это снизит ставку налога на добавленную стоимость при реализации с 18% до 10%.

В сельскохозяйственном ведомстве считают, что меры, перечисленные в документе, простимулируют производство морепродуктов в различных российских регионах, в том числе в Крыму, Приморье и Карелии.

Как сообщает издание, представители торговых сетей также подтвердили, что в случае успешной реализации инициативы Минсельхоза конечный потребитель увидит заметную скидку на морепродукты. Директор по маркетингу сети «Перекресток» Дмитрий Медведев отметил, что снижение конечной цены поможет расширить аудиторию этой категории товаров.