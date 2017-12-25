Гватемала решила перенести посольство в Израиле в Иерусалим

Гватемала решила перенести свое посольство в Израиле в Иерусалим. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня я говорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху… Одной из важных тем стало возвращение посольства Гватемалы в Иерусалим. Сообщаю, что я дал инструкции министру иностранных дел начать соответствующие действия, чтобы так и было», - цитирует агентство слова президента Гватемалы Джимми Моралеса (перевод РИА Новости).

Напомним, Генассамблея ООН одобрила резолюцию о непризнании единоличного решения Соединенных Штатов о статусе Иерусалима как столицы Израиля. За резолюцию проголосовали 128 стран, против высказались девять, воздержались – 35, еще 20 государств не приняли участия в голосовании.

Президент США Дональд Трамп пригрозил не поддержавших документ стран лишить финансовой помощи.

Шестого декабря глава Белого дома в одностороннем порядке признал Иерусалим столицей Израиля и приказал начать подготовку переноса туда американского посольства. Заявление американского лидера вызвало широкий общественный резонанс и волнения на Ближнем Востоке.