Jingle Bells оказалась не рождественской песней
Композиция была написана в 1857 году Джеймсом Пьерпонтом, изначально была романтической, а сочинена песня на День Благодарения, а не для Рождества.
Фото: Pixabay
Самая известная рождественская песня Jingle Bells изначально была предназначена для Дня Благодарения, а не для Рождества.
Согласно данным британского издания The Mirror, композиция была написана в 1857 году Джеймсом Пьерпонтом. Сочинение называлось тогда One Horse Open Sleigh и было посвящено Дню Благодарения.
В песне рассказывается о зимних забавах, а также упоминаются сани, поэтому ее стали ассоциировать с Рождеством, хотя к данному празднику композиция не имеет никакого отношения.
Отмечается, что во втором куплете воспевается некая мисс Фанни Брайт. Авторы статьи считают, что в песне заложен романтический контекст.