Jingle Bells оказалась не рождественской песней

Самая известная рождественская песня Jingle Bells изначально была предназначена для Дня Благодарения, а не для Рождества.

Согласно данным британского издания The Mirror, композиция была написана в 1857 году Джеймсом Пьерпонтом. Сочинение называлось тогда One Horse Open Sleigh и было посвящено Дню Благодарения.

В песне рассказывается о зимних забавах, а также упоминаются сани, поэтому ее стали ассоциировать с Рождеством, хотя к данному празднику композиция не имеет никакого отношения.

Отмечается, что во втором куплете воспевается некая мисс Фанни Брайт. Авторы статьи считают, что в песне заложен романтический контекст.