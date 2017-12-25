Стрельбу в Пенсильвании признали терактом

Министерство внутренней безопасности (МВБ) Соединенных Штатов признало террористическим актом нападение на сотрудников полиции в городе Гаррисберг (штат Пенсильвания).

«Представитель Министерства внутренней безопасности описывает нападение на полицейских в Пенсильвании как "террористическую атаку"», - сообщает в Twitter телекомпания ABC со ссылкой на заявление МВБ.

В настоящее время сотрудники ведомства пытаются установить, с какими именно экстремистскими группировками был связан террорист.

22 декабря 51-летний Ахмед Аминамин Эль-Мофти открыл стрельбу по полицейским. Несколько пуль попали в автомобиль правоохранителей, одна сотрудница правопорядка получила ранение. Злоумышленник, недавно вернувшийся с Ближнего Востока, был ликвидирован.