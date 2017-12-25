Никто не знает подлость украинского режима лучше нас, украинцев – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко допустил примечательную оговорку в ходе своего выступления в министерстве иностранных дел страны. Выступление украинского лидера доступно на его странице в Facebook, оно велось в прямой трансляции.

Речь Порошенко продолжалась около двадцати минут и значительная ее часть была посвящена «российской агрессии», что давно стало традицией для украинской публичной политики. Однако в какой-то момент лидер Украины «оговорился по Фрейду» и рассказал присутствующим о подлости украинского режима. Порошенко употребил слово «підступність», которое на русский язык можно перевести как «подлость», «коварство» или «злокозненность».

«Дорогие друзья, никто, наверное, не знает подлость украинского режима лучше, чем мы – украинцы», - сказал Порошенко. Эти слова звучат в видео на отметке 12:56.

После оговорки президент не счел нужным поправиться. В зале также никто не обратил внимания на примечательное заявление - кажется, сказанное украинским лидером не нашло возражений среди украинских дипломатов. Судя по контексту, Порошенко имел ввиду «российский режим», поскольку дальше он повел речь о «российском империализме».