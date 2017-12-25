Ученые опровергли гипотезу происхождения Луны

Ученые-астрофизики из Института геофизики Парижа нашли нестыковки в теории происхождения Луны, которая ранее считалась основной. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно основной гипотезе о происхождении Луны, небесное тело сформировалось после столкновения молодой Земли с гипотетической планетой Тейя размером с Марс. Однако эта версия, по мнению французских ученых, не может объяснить минеральный состав планеты.

Исследователи провели компьютерную симуляцию, в ходе которой произошло более двух миллиардов гипотетических столкновений Земли и Тейи. Ученые пришли к выводу, что мантия Земли в результате такого столкновения должна была содержать значительно большее количество кобальта и никеля, чем содержит сейчас. Таким образом, Луна могла сформироваться вовсе не в результате столкновения Земли и Тейи.

Однако существует и другая версия, которая включает в себя нынешний минеральный состав, существование Луны и столкновение Земли с Тейей. По мнению ученых Юго-западного института Колорадо, после столкновения Земля могла быть подвергнута бомбардировке небольших космических тел, называемой аккреацией. Аккреация могла изменить минеральный состав земной мантии и объяснить найденные французскими учеными аномалии.