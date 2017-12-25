Паралимпийская чемпионка из Бельгии намерена сделать эвтаназию

Победительница Летних Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне в гонках на колясках бельгийка Марике Вервурт намерена прибегнуть к эвтаназии.

38-летняя спортсменка страдает от прогрессивной тетраплегии (полный или частичный паралич верхних и нижних конечностей). В последнее время Вервурт стала стремительно терять зрение, ей тяжело принимать пищу, сообщает портал Inside the Games.

«Я больше не хочу страдать. Это слишком тяжело. С каждым днем я впадаю во все более и более глубокую депрессию», - сказала чемпионка.

Сообщается, что паралимпийская чемпионка уже подала все необходимые документы, необходимые для проведения процедуры эвтаназии посредством введения смертельной инъекции.