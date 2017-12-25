Из-за схода лавины в Дагестане перекрыта республиканская автодорога

В результате масштабного схода лавины в республике Дагестан оказалась перекрыта одна из автодорог республиканского значения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Недоступной для проезда стала трасса Кидеро – Шаури – Агвали. Сход лавины случился в двух километрах от населенного пункта Митлуда, в связи с чем республиканская дорога оказалась перекрыта.

По данным ведомства, при сходе лавины никто не пострадал. Расчистка дорожного полотна начнется в шесть утра 25 декабря силами дорожно-эксплуатационной службы. В связи со случившимся сотрудники регионального управления МЧС напомнили местным жителям о правилах, связанных с лавиноопасностью. Среди них запрет на передвижение по крутым лощинам со склонами выше 30 градусов после снегопадов, а также список рекомендаций по правильному поведению в случае схода лавины.