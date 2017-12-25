Президент Швейцарии заявила о референдуме в стране об отношениях с ЕС

Президент Швейцарии Дорис Лойтхард заявила, что не исключает проведения Референдума об отношениях с Европейским Союзом.

Глава государства считает, что «двусторонний путь очень важен и развивается», но страна должна знать, «в каком направлении двигаться», поэтому голосование было бы полезным. Об этом сообщается в газете SonntagsBlick.

В тоже время Лойтхард отметила, что в настоящее время никакой альтернативы Евросоюзу нет, поскольку две трети объема торговли Швейцарии приходятся на страны ЕС.