Аллигатор спрыгнул на катер с туристами: видео

В США аллигатор спрыгнул на лодку с туристами, которая застряла на отмели возле берегов одной из рек в штате Флорида. Об этом сообщает Daily Mirror, видеозапись с моментом «прыжка веры» доступна в YouTube.

По данным издания, запись сделана туристом по имени Тейлор Хиндери. По случайности лодка с путешественниками встала прямо напротив отдыхающего на берегу животного. Автор видео с удивлением отметил, что с такого расстояния туристы почти могут «похлопать аллигатора по спине».

Внезапно пресмыкающееся решило прервать отдых и осчастливить путешественников визитом на лодку. Аллигатор резко спрыгнул с берега на палубу катера, вызвав панику среди туристов. Однако люди животное, кажется, не интересовали: аллигатор пересек палубу и попытался спрыгнуть в воду с другой стороны судна, но застрял в перилах. После некоторого количества усилий животное смогло самостоятельно освободиться и покинуть катер.