Украина вводит биометрический контроль на границе с Россией

С 27 декабря на российско-украинской границе вводятся первые комплексы биометрического контроля. Об этом заявил на своей странице в Facebook cоветник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

«С 27 декабря 2017 года будут введены в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами», - сообщил он.

«С Новым годом, гондурасы», - добавил Шкиряк, не уточнив при этом, к кому именно он обращается и что подразумевает под словом «гондурасы».

Ранее сообщалось, что биометрическая идентификация иностранцев должна была быть введена на российско-украинской границе с 1 января. Президент Украины Петр Порошенко тогда заявил, что данная норма касается в первую очередь россиян.