Специалист из Польши назначен главой газотранспортной системы Украины

Украинская энергетическая компания «Нафтогаз», которая обладает 100% акций транзитной компании «Укртрансгаз», утвердила нового президента акционерного общества. Как сообщает «112 Украина», им стал поляк Павел Станчак.

По информации канала, контракт с польским специалистом заключен на год, все условия сотрудничества «Укртрансгаза» со Станчаком согласованы, утверждены и одобрены в «Нафтогазе». Детали контракта на текущий момент неизвестны.

Станчак работает в сфере транспортировки энергоносителей около 25 лет. В Польше он участвовал в создании национального оператора газотранспортной системы Gaz-System S. A. После этого Станчак много лет работал в должности технического директора созданного оператора и был членом правления компании.