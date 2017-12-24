В Техасе полицейские застрелили шестилетнего ребенка

В американском штате Техас полицейские случайно застрелили шестилетнего мальчика.

Сотрудники правопорядка преследовали 30-летнюю женщину Аманду Джонс. Она укрылась в трейлере, где в этот момент находился ребенок, сообщает The Telegraph.

Выйдя на ступеньки, Джонс открыла огонь по правоохранителям, вынудив силовиков стрелять в ответ. Одна из пуль пробила стену фургона и задела мальчика. Ребенка забрали сотрудники скорой, но по дороге в больницу он умер.

Полицейские, участвовавшие в перестрелке, отстранены от работы, в отношении них ведется служебное расследование.