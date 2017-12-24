ООН утвердила собственный бюджет на 5,4 миллиарда долларов

Генеральная ассамблея Организации объединенных наций утвердила бюджет ООН на следующие два года, он составил почти 5,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Резолюция об утверждения финансового документа была принята на пленарном заседании, проходившим в канун католического Рождества. Стоит отметить, что организация несколько сократила свой бюджет, он оказался на 166 миллионов долларов меньше, чем за предыдущий аналогичный период.

Инициатором экономии на ООН выступили Соединенные Штаты Америки. По данным СМИ, американская сторона требовала снизить расходы на 250 миллионов долларов за счет сокращения миссий в Ливии, Афганистане и Палестие, а также убрать некоторые программы ООН и уменьшить зарплаты сотрудникам.

Бюджет ООН формируется из взносов стран-участниц организации. Доля рассчитывается с учетом показателей ВВП того или иного государства и внешней задолженности. В данный моменты самые крупные взносы в бюджет организации вносит США, они составляют около 20% расходов ООН, доля Российской Федерации составляет около 2,5%.