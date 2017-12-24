Синоптики рассказали о погоде на Новый год в Москве

В российской столице в ночь с 31 декабря на 1 января ожидается температура от 0 до -3°C. Об этом сообщается на сайте Росгидрометцентра.

Ожидается, что в новогоднюю ночь будет повышенное атмосферное давления. Обойдётся без существенных осадков. Ветер будет слабый, переменный. На сайте ведомства отмечают, что в канун Нового года, 31 декабря, выпадет небольшой снег.

Ранее сообщалось, что в столице резко упало атмосферное давление, которое приблизилось к рекордным показателям.