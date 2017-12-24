Андрей Зализняк был гениальным ученым - проректор Института им. Пушкина

Проректор по науке Государственного института русского языка им. Пушкина Михаил Осадчий в комментарии радио «Звезда» рассказал, что умерший 24 декабря известный лингвист Андрей Зализняк был гениальным ученым с феноменальной интуицией.

«Он был не просто гениальный ученый, который обладал совершенно феноменальной научной интуицией, которая для ученого очень большая вещь. Ведь можно годами, десятилетиями биться над решением какой-то проблемы, но в итоге пройти мимо, не заметив важной детали. А можно, как Зализняк, сразу бить в точку, сразу видеть самую суть проблемы и разгадывать тайны, которые история удерживала в тайне многие столетия. А он их брал и раскрывал. Он раскрывал нам русский язык: и современный русский язык и русский язык на других этапах развития. Зализняк был огромным и непререкаемым моральным авторитетом не только в сообществе ученых, но и в целом для интеллигенции», - рассказал Осадчий.

Зализняк умер в возрасте 82 лет. Он является академиком РАН, доктором филологических наук.

Зализняк занимался исследованием новгородских берестяных грамот и «Слова о полку Игореве». Именно он доказал аутентичность этого литературного памятника. Также Зализняк удостоен Большой золотой медали имени Ломоносова за открытия в области древнерусского языка.