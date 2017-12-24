ВСУ обстреляли из гранатометов западную окраину Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 24 декабря подвергли гранатометному обстрелу поселок Старомихайловка Кировского района на западе Донецка. Соответствующее заявление сделали в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

«Украинская сторона продолжает нарушать договоренности о соблюдении новогоднего перемирия. В 19:40 ВСУ открыли огонь из гранатометов по Старомихайловке», - приводит «Донецкое агентство новостей» слова источника в оперативном командовании ДНР.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ нарушили перемирие, обстреляв Горловку и Ясиноватую из гранатометов

Напомним, с полуночи 23 декабря в Донбассе начал действовать очередной режим прекращения огня, договоренности о котором были достигнуты ранее в Минске во время заседания Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Несмотря на перемирие, украинские силовики продолжили обстреливать самопровозглашенные ЛНР и ДНР.