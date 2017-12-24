В Турции уволены свыше 2,7 тысяч причастных к попытке переворота государственных служащих

На основании документа, с государственной службы будут уволены еще 2756 человек, которых подозревают в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Согласно постановлению, которое опубликовало на своем официальном сайте издание Resmi Gazete, из Вооруженных сил Турции уволят 637 человек. Кроме того, службу придется покинуть некоторым сотрудникам жандармерии, полиции, береговой охраны, Министерства юстиции, Министерства образования, управления по делам религии и государственных университетов. В стране также закроют 17 общественных организаций, включая семь фондов.

Напомним, попытка военного государственного переворота в Турции произошла в ночь на 16 июля прошлого года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. В результате столкновений погибли более 240 человек, еще свыше 2 тысяч человек были ранены. В итоге мятеж был подавлен. После попытки переворота были задержаны более 50 тысяч человек.