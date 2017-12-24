Петр Порошенко поздравил жителей Украины с католическим Рождеством, которое в 2017 году впервые отмечается на Украине как официальный праздник.

«Выбирать себе календарь — это личное право каждого, а вот задача государства — гарантировать такое право и дать возможность выбора. Лично я решил праздновать дважды. Поэтому сегодня присоединяюсь к вашему торжественному действу», — приводятся на сайте украинского лидера слова Порошенко.

По его мнению, «впервые как государственный праздник наша страна (Украина) отмечает Рождество Христово по григорианскому календарю - вместе с большинством всего христианского мира, совместно с Европой».

Однако Порошенко добавил, что никто не посягает на давнюю добрую традицию праздновать Рождество 7 января, которая «почитается и уважается».

Двадцать пятое декабря на Украине объявлен выходным днем из-за празднования католического Рождества.