Герман Греф предостерег США от введения масштабных санкций против России

Руководитель российского Сбербанка Герман Греф предостерег США от введения широкомасштабных санкций против России и заявил, что если ограничения будут приняты, то холодная война покажется «детской забавой».

«Один из главных банкиров России сказал, что потенциально далеко идущие новые санкции Соединенных Штатов могли бы «сделать так, что холодная война показалась бы детской забавой», — пишет Financial Times, ссылаясь на заявление Грефа.

В беседе с корреспондентом газеты глава Сбербанка также назвал «нерациональным» шагом возможное отключение РФ от межбанковской системы SWIFT в рамках новых антироссийских санкций со стороны Вашингтона.

В материале издания подчеркивается, за отключение российской стороны от SWIFT западные политики выступают с 2014 года, когда были введены первые ограничительные меры в отношении России из-за кризиса на Украине. Также сообщается, что из-за ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном есть вероятность, что политики возобновят рассмотрение этого вопроса.