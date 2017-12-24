Более 100 лыжников заблокированы на подъемнике во Франции

Более 100 лыжников оказались заблокированными на канатной дороге во французских Альпах из-за поломки подъемника, службы спасения проводят эвакуацию.

Чрезвычайное происшествие произошло на станции Шамрусс в департаменте Изер, передает РИА Новости со ссылкой на местные средства массовой информации.

В эвакуации лыжников принимают участие сотрудники службы спасения и подразделения горной полиции.

Уточняется, что пострадавших нет, погодные условия благоприятствуют проведению эвакуации.