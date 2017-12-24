Более 100 лыжников заблокированы на подъемнике во Франции
Во французских Альпах оказались заблокированы более 100 лыжников, идет эвакуация.
Фото: Whitehotpix / ZUMAPRESS / Globallookpress
Более 100 лыжников оказались заблокированными на канатной дороге во французских Альпах из-за поломки подъемника, службы спасения проводят эвакуацию.
Чрезвычайное происшествие произошло на станции Шамрусс в департаменте Изер, передает РИА Новости со ссылкой на местные средства массовой информации.
В эвакуации лыжников принимают участие сотрудники службы спасения и подразделения горной полиции.
Уточняется, что пострадавших нет, погодные условия благоприятствуют проведению эвакуации.