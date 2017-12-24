Кадыров объявил о запуске новой социальной сети в Чечне

В Чечне запустили в эксплуатацию новую соцсеть Mylistory. Об этом в своем Telegram-канале заявил руководитель Республики Рамзан Кадыров.

«В стадии тестирования находится новая социальная сеть @Mylistory, которая ни в чем не уступает заморским. Она начнет функционировать после нового года», - написал Кадыров в Telegram.

Как сообщает издание TJ, Mylistory – это социальная сеть, разработчиком которой является некий Магомед Эсханов. Приложение предназначено для публикации фотографий и видео и похоже на Instagram.

Напомним, 23 декабря страницы Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook оказались заблокированы. По словам главы российского региона, он обратился в службы поддержки, однако ответа не дождался. Руководитель Чечни пообещал, что продолжит вести аккаунты в Telegram, Twitter и «ВКонтакте».