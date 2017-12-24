Боятся правды: Володин назвал опасным прецедентом блокировку аккаунтов Кадырова в Instagram

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал нарушением международного права и опасным прецедентом блокировку аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook.

Об этом спикер нижней палаты российского парламента на встрече с иранским коллегой Али Лариджани, пишет ТАСС.

«Это нарушение прав на информирование, на общение. Это нарушение международного права. Создается опасный прецедент. Исходя из принципа взаимности, мы должны так же поступить», — отметил спикер Госдумы.

По его словам, Кадыров «попал в черные списки, что, как оказалось, влечет за собой закрытие аккаунтов в соцсетях, хотя ничего не нарушал».

«Они боятся публичного разговора, боятся правды. Чем-то другим объяснить подобные решения невозможно», - добавил Володин.

Напомним, профиль главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram оказался недоступен 23 декабря, его страница оказалась заблокирована по неизвестным причинам.