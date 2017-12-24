США теряют лидерство, и кто-то должен его подхватить – Крашенинникова

Ведущая ток-шоу «Прогнозы» на телеканале «Звезда» политолог Вероника Крашенинникова рассуждает о попытке Совбеза ООН принять резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля.

Вероника Крашенинникова: Россия сорвала американский план по свержению президента Асада руками террористов. Но Трамп активировал новый план – дестабилизация Ближнего Востока путем признания Иерусалима столицей Израиля. Не знаю, какую реакцию он ожидал, но получил такую, какой, пожалуй, США в ООН никогда не видели.

Не только Совбез, но и вся Генассамблея ООН категорически отвергла американскую позицию: 128 государств, включая союзников по НАТО - Великобританию, Францию, Германию, выступили против и только восемь поддержали Вашингтон. Причем, 128 государств не только выступили против, они к тому же не поддались давлению Трампа. Ведь вот какое письмо отправила перед голосованием всем странам посол США при ООН Никки Хейли:

«Президент будет очень внимательно следить за этим голосованием. Он попросил меня сообщить ему, какие страны проголосовали против нас. Мы зафиксируем каждый голос при голосовании по этому вопросу», - говорилось в письме.

Самый важный итог этого голосования в ООН: государства перестают бояться США. Смелость, которую еще недавно могли себе позволить лишь немногие, сегодня распространяется по миру. Америка теряет лидерство, и кто-то должен его подхватить.

Не пропустите ток-шоу «Прогнозы» в воскресенье в 22:00 на телеканале «Звезда».