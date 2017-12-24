Бортпроводницу Utair, выпавшую из самолета, выписали из больницы

Как сообщила пресс-служба Utair сайту телеканала «Звезда», в данный момент вся необходимая медицинская помощь пострадавшей женщине уже оказана.

«Во время предполетной подготовки самолета при закрытии задней двери бортпроводница поскользнулась и упала на перрон. Ее оперативно госпитализировали. В настоящий момент ей уже оказали медицинскую помощь, и она покинула больницу. Авиакомпания выясняет причины случившегося и окажет своей сотруднице максимальную поддержку», - сказали в пресс-службе.