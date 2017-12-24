На границе из Европы на Украину образовались километровые очереди

Очереди из автомобилей образовались на границе на въезд на Украину со стороны стран Евросоюза. Об этом сообщил пресс-секретарь госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает телеканал «112 Украина».

«С украинской стороны очередей нет. Это наблюдается на всех пунктах пропуска на границе с Европейским союзом. В то же время действительно с двух сторон, например, Словакии и Польши, очереди растянулись на многие километры», - отметил он.

По его словам, на КПП «Ягодин» собралось около 900 автомобилей, такая же ситуация и в «Шегинях». Работающие за границей украинцы возвращаются домой на новогодние праздники.