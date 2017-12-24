Сноуден представил мобильное приложение для защиты от слежки

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден представил мобильное приложение Haven, позволяющее владельцам отслеживать неприкосновенность их жилища и имущества. Об этом сообщается на сайте организации — соавтора проекта Freedom of the Press Foundation.

Как заявили разработчики, приложение предназначено для журналистов и правозащитников. «Шпионское приложение» использует датчики смартфона – фотокамеру, микрофон, гироскоп, акселерометр, сенсор освещенности – для фиксации изменений в помещении, где находится устройство.

Оно позволяет получить сигнал тревоги в случае, если в охраняемое пространство тайно вторглись посторонние. В случае подозрительной активности смартфон посылает зашифрованное сообщение владельцу – с тех пор хозяин помещения сможет осуществлять удаленное наблюдение посредством службы Tor Onion.

В настоящее время приложение работает в бета-версии. Создатели приложения призвали разработчиков и партнеров подключиться к проекту.