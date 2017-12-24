Около 50 авиарейсов задержаны и отменены в Москве

В московских аэропортах задержаны и отменены более 50 авиарейсов из-за снегопада, сообщает сервис «Яндекс.Расписание».

«Во Внуково пять рейсов задержано, в Домодедово 12 рейсов задержано и шесть отменено, в Шереметьево задержано 30 рейсов», - говорится в сообщении.

В Москве в воскресенье, 24 декабря, ожидается мощный снегопад, а на дорогах – гололедица. Как сообщили синоптики, весь день будет метель и ветер с порывами до 16 м/с. Дневная температура воздуха составит -2 градуса.