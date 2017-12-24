Семья фронтовика воссоединилась в Ростове-на-Дону благодаря письму 74-летней давности

В Ростове-на-Дону спустя полвека воссоединилась семья ветерана Великой Отечественной, произошло это благодаря письму 74-летней давности фронтовика.

Еще недавно Влада и Надежда, троюродные сестры, не представляли, что они есть друг у друга и живут в одном городе. Почти 50 лет назад их семья потеряла связь. Семьи воссоединились благодаря фронтовому письму.

Послание 1943-го года хорошо сохранилось - это переписка Федора Ледовского с боевым товарищем. А в своих дневниках ветеран рассказал о войне и боевом пути. Отрывки из этих документов Влада прочитала в прямом эфире, держа в руках фотографию молодого дедушки.

В фотографии фронтовика Надежда узнала своего двоюродного деда. Она с нетерпением ждала вечера, чтобы позвонить. Теперь все праздники не обходятся без встречи за общим столом.

Родственные черты угадываются у всех Ледовских и их потомков. Со старенького снимка улыбается молодой парень Федор. Уроженец Орловской области ушел на войну 18-летним юношей. Кроме него, в семье было 8 детей.Список вновь найденных родственников все время расширяется: Ростов-на-Дону, Архангельск, Орел, Ухта, Санкт-Петербург. Те, кто не могут увидеться- теперь дружат городами через экран монитора.

Десять лет назад Надежда нашла могилу деда и оставила там записку с телефоном. Тогда родных разыскать не удалось. Но уже будущей весной в день Победы многочисленные потомки Федора Ледовского впервые почтут его память вместе.