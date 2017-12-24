Снайпер ликвидировал силовика ВСУ на Светлодарской дуге

Украинские силовики утверждают, что в результате снайперского выстрела погиб военнослужащий ВСУ. Об этом пишет «Русская весна» со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

«На протяжении прошедших суток зафиксировано три факта нарушения перемирия: в результате вражеского снайперского выстрела погиб один военнослужащий ВСУ. Он получил ранение, несовместимое с жизнью, в районе Светлодарской дуги», - сказано в сообщении пресс-службы.

При этом в украинском штабе заверили, что «подразделения Вооруженных сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и придерживаются минских договоренностей».

Также 24 декабря ВСУ нанесли минометный удар по северному пригороду Донецка. Отмечалось, что огонь велся с украинских позиций под поселком Опытное.