Украинские силовики нанесли минометный удар по окраине Донецка

Утром 24 декабря ВСУ нанесли минометный удар по северу Донецка, сообщает «Русская весна» со ссылкой на оперативное командование ДНР.

Как сообщил источник, в 7:30 утра, нарушая «новогоднее перемирие», украинскими военными был произведен обстрел донецкого пригорода Веселое из минометов с позиции около поселка Опытное на подконтрольной ВСУ территории.

«Всего по нашей территории было выпущено десять 120-мм мин и шесть калибром 82 мм. Информация о жертвах и разрушениях уточняется», - отметили в ДНР.

Таким образом, тактика ВСУ изменилась. Ранее обстрелы велись с наступлением темноты, в последние дни украинские военные предпочитают наносить внезапные утренние удары. Напомним, в пятницу, 22 декабря, ВСУ нанесли удар из РСЗО «Град» по Донецку.