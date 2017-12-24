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Украинские силовики нанесли минометный удар по окраине Донецка

Василиса Морозова
12:30 24.12.2017
Подразделения украинских силовиков нанесли минометный удар по селу Веселое в северном пригороде Донецка.
Украинские силовики нанесли минометный удар по окраине Донецка
Фото: Правда ДНР / Youtube

Утром 24 декабря ВСУ нанесли минометный удар по северу Донецка, сообщает «Русская весна» со ссылкой на оперативное командование ДНР.

Как сообщил источник, в 7:30 утра, нарушая «новогоднее перемирие», украинскими военными был произведен обстрел донецкого пригорода Веселое из минометов с позиции около поселка Опытное на подконтрольной ВСУ территории.

«Всего по нашей территории было выпущено десять 120-мм мин и шесть калибром 82 мм. Информация о жертвах и разрушениях уточняется», -  отметили в ДНР.

Таким образом, тактика ВСУ изменилась. Ранее обстрелы велись с наступлением темноты, в последние дни украинские военные предпочитают наносить внезапные утренние удары. Напомним, в пятницу, 22 декабря, ВСУ нанесли удар из РСЗО «Град» по Донецку. 

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