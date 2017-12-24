Инициативная группа выдвинула Полонского кандидатом в президенты России

Инициативная группа граждан, в которую вошли более 500 человек, выдвинула бизнесмена Сергея Полонского кандидатом в президенты России. Об этом пишет ТАСС.

«Политики за ХХ век показали, что они не способны привести мир к более менее равноправному положению, предприниматели же более прагматичны, они не заинтересованы в создании конфликтов», - заявил Полонский на мероприятии в спортивном комплексе «Крылатское».

Самовыдвиженец отметил, что на американских выборах победил его коллега по профессии. По его словам, «будущее за людьми, которые умеют созидать».

Бизнесмен предлагает относиться к России как к большому девелоперскому проекту, поэтому, первым делом необходимо снизить стоимость кредитов для бизнеса.

«России объявлена экономическая война, если бизнес не будет защищен внутри страны, у нас не будет ресурсов, чтобы двигаться вперед», - подчеркнул он.

Полонский также заявил, что Госдуме и Совету Федерации необходимо переехать в комплекс «Москва-сити». По словам бизнесмена, он намерен подать документы в Центризбирком уже 24 декабря.