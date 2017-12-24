Острый ум, привлекательнейшая фигура Кремля и суперженщина: что западные СМИ писали о Марии Захаровой

В день рождения официального представителя МИД России Марии Захаровой телеканал «Звезда» вспоминает, как писали западные СМИ о главной женщине в российском внешнеполитическом ведомстве.

В 2016 году Мария Захарова оказалась в списке ста самых влиятельных женщин по версии британской телерадиовещательной организации BBC. Дипломата номинировали в категории «Политика».

«Она первая женщина в истории департамента, занявшая данный пост. Захарова произвела фурор своим боевым, ярким стилем», — было сказано в материале.

«С острым языком Мария Захарова пробила стеклянный потолок и вышла на мировую сцену в 2015 году и с тех пор редко выходит из заголовков», - писали журналисты.

Немецкое издание Stern назвало российского дипломата «чудо-оружием Путина».

«Крайне уверенная в себе блондинка – привлекательнейшая фигура Кремля. Она уже показала свои коготки иностранным журналистам», - заявляло СМИ..

В итальянской прессе после назначения Захаровой на пост официального представителя МИД РФ появилась статья о «новой русской суперженщине». Захарова сама рассказала на своей странице в социальной сети Facebook о публикации итальянского журнала Panorama. Представитель внешеполитического ведомства был удивлена образом, который выбрали для нее итальянцы.

Она усомнилась в том, стоит ли опровергать данный материал, поскольку в статье Марию сравнили с бывшим представителем Госдепа США Джен Псаки, причем сравнение было не в пользу американской коллеги россиянки.

Мария Захарова была назначена официальным представителем Министерства иностранных дел России 10 августа 2015 года. Она окончила факультет международной информации по специальности журналист-международник в МГИМО МИД РФ в 1998 году. Захарова владеет английским и китайским языками, а также имеет дипломатический ранг советника первого класса. Она является кандидатом исторических наук и членом Совета по внешней и оборонной политике России.