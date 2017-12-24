«НЛО» пролетел над Йеллоустоном: видео

Запись камер наблюдения опубликована в Youtube . На кадрах видно, как яркий белый шар парит над Йеллоустонской кальдерой, передвигаясь справа налево. При этом НЛО источает «пульсирующий» белый цвет, который отражается от земли.

Комментаторы пишут, что «НЛО» над вулканом – это плохой знак, указывающий на скорое извержение. Другие пользователи предполагают, что летящий объект – шаровая молния.