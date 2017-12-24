Украинские силовики отвоевали в суде право на трехразовое питание

Народный депутат Игорь Васюник сообщил, что постановлением суда во Львове 21 декабря оставлено без изменений постановление суда первой инстанции, признавшего право украинских военнослужащих на трехразовое питание.

По его словам, командиров воинских частей на Украине даже хотели штрафовать за то, что они за счет государства кормили военных трижды в день.

«Наши военные-таки научились в судах отстаивать свои права против абсурдных решений или халатности высшего руководства! "Железная" 24-я бригада отстояла во всех судебных инстанциях законное право для всех военнослужащих, которые служат (находятся на ротации) в воинских частях в особый период, на трехразовое питание», — сообщил нардеп.

Руководители Западного территориального управления аудита Департамента внутреннего аудита Минобороны Украины заявили, что командиры «железной» бригады не имели право кормить военнослужащих три раза в день, когда должны были только один раз. Они обвинили 24-ю бригаду в растрате почти 5 млн гривен.