Водитель попавшего в ДТП в Коми автобуса неоднократно привлекался за нарушения ПДД

Водитель попавшего в аварию в Коми экскурсионного автобуса за год пять раз привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Управления ГИБДД МВД по Коми Александра Некрасова.

«За год водитель пять раз привлекался за нарушения на дорогах - не пристегнутый ремень безопасности, не предоставление преимущества пешеходу, несоблюдение дорожных знаков и другие», - отметил представитель ГИБДД.

По предварительным данным, водитель не принял во внимание дорожные условия, а также не выбрал безопасную скорость, в результате чего допустил съезд в кювет, где транспортное средство перевернулось.

При этом состояние дороги на момент ДТП оценено как удовлетворительное, ее обработали противогололедными материалами.

Авария произошла в воскресенье около 03:00 мск на 10 км дороги Куратово-Широкий Прилук в Коми. Автобус съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находились 50 человек: водитель и 49 пассажиров. В результате аварии пострадали 12 человек, среди которых четверо детей. У них диагностированы травмы головы, переломы, ушибы позвоночника. По факту ДТП проводится доследственная проверка.