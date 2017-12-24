Камера наблюдения сняла убийство мужчины в Новосибирске

Как сообщает сайт СК РФ по Новосибирской области, следователи уже возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины.

По имеющейся информации, происшествие случилось ночью 18 декабря. Сообщается, что на улице Петухова, 26-летний мужчина, который находится в нетрезвом состоянии, проходил мимо компании из троих людей, и между ними произошла ссора.

Словесный конфликт быстро перерос в драку с применением ножа, который достал потерпевший. Однако он не смог дать отпор обидчикам и, судя по всему, оказался зарезан своим же оружием.

В данный момент следователи устанавливают все подлежащие обстоятельства дела.