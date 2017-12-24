Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Камера наблюдения сняла убийство мужчины в Новосибирске

Артем Брандо
10:56 24.12.2017
Компания из троих мужчин избила и ударила ножом жителя Новосибирска.
Видео: Youtube / Программа Безопасный дом

Как сообщает сайт СК РФ по Новосибирской области, следователи уже возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины.

По имеющейся информации, происшествие случилось ночью 18 декабря. Сообщается, что на улице Петухова, 26-летний мужчина, который находится в нетрезвом состоянии, проходил мимо компании из троих людей, и между ними произошла ссора.

Словесный конфликт быстро перерос в драку с применением ножа, который достал потерпевший. Однако он не смог дать отпор обидчикам и, судя по всему, оказался зарезан своим же оружием.

В данный момент следователи устанавливают все подлежащие обстоятельства дела.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Украинские силовики нанесли минометный удар по окраине Донецка
Дата24.12.2017, 12:30
Украинские силовики нанесли минометный удар по окраине Донецка
Как модернизируют Ту-160М2 «Белый лебедь» в Казани: эксклюзивные кадры
Дата24.12.2017, 10:11
Как модернизируют Ту-160М2 «Белый лебедь» в Казани: эксклюзивные кадры
Большинство россиян поддерживают участие спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане - данные опроса
Дата22.12.2017, 16:42
Большинство россиян поддерживают участие спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане - данные опроса
Крылатый щит России: самые уникальные самолеты Дальней авиации ВКС РФ
Дата22.12.2017, 15:30
Крылатый щит России: самые уникальные самолеты Дальней авиации ВКС РФ
Непревзойденный гигант: почему Ан-124 «Руслан» остается лучшим из лучших
Дата24.12.2017, 09:04
Непревзойденный гигант: почему Ан-124 «Руслан» остается лучшим из лучших
Сведения о беременности Кшесинской от Николая II были обнаружены в Госархиве
Дата21.12.2017, 16:28
Сведения о беременности Кшесинской от Николая II были обнаружены в Госархиве
День РВСН: как самые грозные войска России охраняют суверенитет страны и мир на земле
Дата17.12.2017, 10:28
День РВСН: как самые грозные войска России охраняют суверенитет страны и мир на земле
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
14:01 В стране и мире
На границе из Европы на Украину образовались километровые очереди
11:50 В стране и мире
Острый ум, привлекательнейшая фигура Кремля и суперженщина: что западные СМИ писали о Марии Захаровой
08:41 В стране и мире
Видео
Слуцкий назвал главное условие для возвращения российских военных наблюдателей в Донбасс
06:53 В стране и мире
Недальновидно: Захарова отреагировала на слова Хейли о «месте России в мире»
06:30 В стране и мире
Видео
Музыкальная битва: конкурс «Новая звезда» в новогодние праздники соберет вокалистов из всех регионов страны
События дня
События дня
Отстранение России от Олимпиады-2018
Конфликт в Донбассе
Война в Сирии
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
На границе из Европы на Украину образовались километровые очереди
На границе из Европы на Украину образовались километровые очереди
«НЛО» пролетел над Йеллоустоном: видео Видео
«НЛО» пролетел над Йеллоустоном: видео
Музыкальная битва: конкурс «Новая звезда» в новогодние праздники соберет вокалистов из всех регионов страны Видео
Музыкальная битва: конкурс «Новая звезда» в новогодние праздники соберет вокалистов из всех регионов страны
СМИ Швеции: если русские придут, мы наложим в штаны
СМИ Швеции: если русские придут, мы наложим в штаны
Кличко убежден, что отношения России и Украины скоро наладятся
Кличко убежден, что отношения России и Украины скоро наладятся
Жители захваченного в Донбассе села взбунтовались против ВСУ: видео Видео
Жители захваченного в Донбассе села взбунтовались против ВСУ: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.