Пушков прокомментировал требование Меркель и Макрона вернуть офицеров РФ в Донбасс

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что если французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель хотят возвращения российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе, то они должны обратиться к украинским властям.

Об этом сенатор написал в своем микроблоге Twitter.

«Если Макрон и Меркель хотят возвращения российских военных в СЦКК, они должны потребовать от Киева изменить поведение, а не Москву призывать», — написал он.

Французский президент и канцлер ФРГ 23 декабря призвали вернуть российских военнослужащих в состав СЦКК.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал условия для возвращения в Донбасс российских военных наблюдателей. По его словам, Киев должен прекратить провокации.