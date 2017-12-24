Лавров надеется, что Евросоюз преодолеет инерцию русофобского мышления

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что в Евросоюзе перестанут идти на поводу стран-русофобов при налаживании отношений с Москвой. Об этом он заявил интервью кипрской газете «Симерини».

«Раскрученная ЕС под давлением США санкционная спираль нанесла серьезный урон связям между нашими государствами. Мы ценим позицию Кипра, выступающего за скорейшую нормализацию российско-еэсовских отношений», - отметил Лавров.

Он напомнил, что перспективы восстановления полноформатного диалога между РФ и ЕС обсуждались президентами Владимиром Путиным и Никосом Анастасиадисом в ходе встречи в Москве в октябре 2017 года.

По его словам, Москва знает о том, что в политических и деловых кругах стран Евросоюза все чаще звучит недовольство данной ситуацией. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Россия надеется, что ЕС преодолеет инерцию мышления, чтобы прекратить идти на поводу государств-русофобов.

«В Москве надеются, что в Евросоюзе преодолеют инерцию мышления, найдут в себе силы отказаться от выстраивания российской политики по принципу "наименьшего общего знаменателя" – перестанут идти на поводу у немногочисленной, но агрессивной группы стран-русофобов, которые разыгрывают антироссийскую карту для решения узкокорыстных задач», — подчеркнул министр.