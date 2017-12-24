Мужчина в противогазе с мачете напал на прохожих в Лос-Анджелесе

Неизвестный мужчина с мачете и в противогазе напал на людей в районе Канога-Парк в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Star.

Приехавшая на место происшествия полиция открыла огонь по преступнику и ранила его.

Отмечается, что в результате нападения пострадали восемь человек. Их госпитализировали в ближайшие больницы.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.