Мужчина в противогазе с мачете напал на прохожих в Лос-Анджелесе
В одном из парков Лос-Анджелеса неизвестный мужчина в противогазе напал на прохожих с мачете.
Фото: Kevin Takumi / twitter
Неизвестный мужчина с мачете и в противогазе напал на людей в районе Канога-Парк в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Star.
Приехавшая на место происшествия полиция открыла огонь по преступнику и ранила его.
Отмечается, что в результате нападения пострадали восемь человек. Их госпитализировали в ближайшие больницы.
В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.