В Петербурге устроили забег Дедов Морозов

В Санкт-Петербурге устроили новогодний забег Дедов Морозов. На старт явились сотни человек.

Участвовать в забеге мог любой желающий – нужно было лишь зарегистрироваться, надеть костюм Деда Мороза и выбрать дистанцию – километр, два с половиной или пять.

Дед Мороз из Великого Устюга прибыл на волшебном паровозе и зажег огни. Почетный гость открыл массовый забег одетых в красные шубы «волшебников».

Все ли добрались до финиша на Дворцовой площади, не сообщается. Но те, кто добежал, в отличном настроении водили хороводы и просили ель зажечься.

Зажглись и огни на Ростральных колоннах Стрелки Васильевского острова. Создавать и поддерживать новогоднее настроение иллюминация в Петербурге будет до 15 января.