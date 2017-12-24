В Китае построили дорогу из солнечных батарей для электромобилей

В городе Цзинань в Китае закончили строительство второго участка дороги, которая может заряжать электромобили на ходу, пишет Electrek.

Трасса длиной чуть более полутора километров состоит из трех слоев: прозрачный бетон, второй слой – солнечные батареи, которые могут выдержать даже грузовик, и третий - изоляционный.

Дорогу строили почти год. Пока зарядить свой электромобиль на ней можно только от провода, во время остановки, но уже в ближайшее время специалисты должны включить функцию беспроводной зарядки в движении.

Первая подобная дорога появилась в Турувр-о-Перш во Франции. Власти Франции планируют увеличить масштаб проекта, покрыв солнечными панелями автотрассы по всей стране.