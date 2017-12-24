Пучдемон призвал власти Испании разрешить ему вернуться в Каталонию

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон попросил власти Испании разрешить ему вернуться в страну. Соответствующее заявление Пучдемон сделал в интервью агентству Reuters.

«Я хотел бы вернуться прямо сейчас. Это были бы хорошие новости для Испании», - сказал Пучдемон.

По словам политика, он хочет снова возглавить Женералитет и должен успеть к открытию сессии местного парламента, назначенной на 23 января. Он подчеркнул, что, если Мадрид откажет ему в возвращении, это станет серьезным нарушением демократической системы.

Ранее в Каталонии прошли парламентские выборы, на которых победили сторонники независимости региона. В частности, коалиция Карлеса Пучдемона получила 34 места.

Сам политик сейчас находится в Брюсселе. В Испании все еще действует ордер на его арест, поэтому Пучдемона могут задержать, как только он пересечет границу.