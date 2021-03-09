Трансферы между командами-участницами Лиги чемпионов могут попасть под запрет

Клубы-участники футбольной Лиги чемпионов могут остаться без возможности перекупать игроков друг у друга. Как заявил глава Ассоциации европейских клубов, президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, организация обсуждает возможное введение запрета после обновления формата турнира в 2024 году, пишет Guardian.

Также могут быть изменены нынешние правила fair play и регламент переходов футболистов. В частности, ввести запрет на трансферы с суммой от 100 миллионов евро и выше.

Аньелли считает, что преимуществом от отсутствия дорогостоящих трансферов станет поиск игроков в лигах, которые не входят в число ведущих.

По словам главы Ассоциации европейских клубов, одной из самых больших проблем с точки зрения будущих реформ является контроль над расходами.