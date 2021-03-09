В Минспорте опровергли информацию об увольнении Матицына
Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава ведомства якобы написал заявление по собственному желанию.
© Фото: Kong Hui, Xinhua, Globallookpress
В Минспорте опровергли информацию об увольнении главы Минспорта РФ Олега Матицына.
«Данная информация не соответствует действительности», - подчеркнули в пресс-службе Минспорта.
Напомним, ранее в телеграм-канале Baza появилась информация о том, что глава Минспорта России написал заявление по собственному желанию. Уточнялось, что якобы вместе с министром заявления об уходе написали его заместители.