Спорт В Минспорте опровергли информацию об увольнении Матицына Виктория Ивашечкина Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава ведомства якобы написал заявление по собственному желанию. © Фото: Kong Hui, Xinhua, Globallookpress Читайте нас на: В Минспорте опровергли информацию об увольнении главы Минспорта РФ Олега Матицына. «Данная информация не соответствует действительности», - подчеркнули в пресс-службе Минспорта. Напомним, ранее в телеграм-канале Baza появилась информация о том, что глава Минспорта России написал заявление по собственному желанию. Уточнялось, что якобы вместе с министром заявления об уходе написали его заместители. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика