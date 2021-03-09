«Не верится, что это чемпионат мира»: российские фристайлистки о сенсационном выходе в финал ЧМ в парном могуле

Российские фристайлистки Анастасия Смирнова и Виктория Лазаренко прокомментировали совместный выход в финал чемпионата мира в парном могуле. Как рассказала «Звезде» Лазаренко, ставшая серебряной медалисткой состязания, такая ситуация характерна для внутреннего старта, а не мирового первенства.

«Эмоции очень (сильные. - Прим. ред.). Даже нет слов сказать, потому что не верится, что это чемпионат мира, потому что на российских стартах мы с Настей всегда вместе», - рассказала фристайлистка.

Еще одна россиянка Анастасия Смирнова, которая завоевала золото чемпионата мира в парном могуле, назвала свою победу результатом упорных тренировок.

«Как говорится, эмоции приходят после, когда мы будем уже далеко от горы. Я рада, можно сказать, что мы упорно тренировались и шли к чемпионату мира», - указала спортсменка.

Российские фристайлистки Виктория Лазаренко и Анастасия Смирнова впервые в истории вышли в финал чемпионата мира в парном могуле.

Чемпионат мира в дисциплинах могул и лыжная акробатика проходил в Алма-Ате. Изначально турнир должен был состояться в Китае, но был перенесен из-за коронавируса.